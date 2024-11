Bola longa do Atlético pode ser essencial para conquistar a Libertadores

Arma utilizada nas semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores contra Vasco e River pode ser repetida diante do Botafogo

O Atlético-MG fará no sábado (30) a grande final da Libertadores contra o Botafogo, em duelo marcado para o estádio Monumental de Núñez, na Argentina. O Galo chega à final em baixa, afinal, perdeu a decisão da Copa do Brasil e vem fazendo jogos ruins no Brasileirão. Além disso, perdeu Zaracho, lesionado.

No entanto, o time mineiro pode surpreender o Botafogo com uma arma que também utilizou nas vitórias sobre o Vasco, na semifinal da Copa do Brasil, e contra o River Plate, na Arena MRV: a bola longa, vinda dos defensores, principalmente de Lyanco, excelente na saída de bola entre os zagueiros do Galo.