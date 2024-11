Vojvoda vê Fortaleza distante de briga por título, mas valoriza campanha: "Continuar crescendo"

O treinador, no entanto, ressaltou que o clube ainda briga por "coisas importantes" no Brasileirão, como uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2025

O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, concedeu uma coletiva após o empate por 0 a 0 contra o Flamengo na noite desta terça-feira, 26, na Arena Castelão, em partida válida pela 35ª rodada da Série A. O resultado, segundo o próprio treinador, deixou o time mais distante da briga pelo título do Brasileirão.

Com um ponto somado diante do Rubro-Negro, o Leão do Pici viu a distância para o Botafogo – agora líder isolado da Série A após vencer o Palmeiras – aumentar para 8 pontos. A diferença na pontuação foi comentada por Vojvoda.