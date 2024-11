Fortaleza garante melhor campanha como mandante da Série A após derrota do Palmeiras

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 26.11.2024: Brítez. Fortaleza x Flamengo, Arena Castelão, série A do campeonato brasileiro. (Foto: Aurélio Alves / O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Com a derrota do Palmeiras para o Botafogo, no Allianz Parque, o Fortaleza garantiu a melhor campanha como mandante na Série A desta temporada. O Tricolor do Pici é o único invicto atuando em casa na competição, com 13 vitórias e cinco empates – ou seja, 81% de aproveitamento. O Palmeiras era a única equipe que ainda tinha chance de igualar o Fortaleza em número de pontos conquistados como mandante, mas, com o revés por 3 a 1 para o Glorioso, não consegue mais alcançar o Leão do Pici.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Isso porque o Verdão somou 38 pontos em São Paulo e tem somente mais uma partida em seus domínios antes do término do Brasileirão. O Tricolor, por outro lado, tem 44 pontos ganhos na capital cearense, o melhor desempenho entre todos os times da elite nacional de 2024.