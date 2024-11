Vitória tem 23 mil torcedores confirmados para jogo contra o Fortaleza

As equipes se enfrentam neste domingo, 1º, às 18h30min, no Barradão. O confronto é válido pela 36ª rodada do Brasileirão

Com expectativas de casa cheia, o duelo entre Vitória e Fortaleza, válido pela 36ª rodada da Série A já conta com 23 mil torcedores confirmados, número equivalente a 80% da capacidade total do estádio. A informação é de Phabio Almeida, repórter setorista do Vitória. As equipes vão a campo neste domingo, 1º, às 18h30min, no Barradão.