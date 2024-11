Fortaleza x Flamengo tem renda de R$ 3 milhões, a maior da história do futebol cearense

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 26.11.2024: Torcida do Fortaleza. Fortaleza x Flamengo, Arena Castelão, série A do campeonato brasileiro. (Foto: Aurélio Alves / O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

O empate sem gols entre Fortaleza e Flamengo na noite desta terça-feira, 26, registrou a maior renda da história da Arena Castelão. Com 57.624 torcedores presentes no estádio, o confronto, válido pela 35ª rodada da Série A 2024, teve uma arrecadação R$ 3.034.107,00. O valor anotado superou o faturamento do duelo entre Leão do Pici e Brasil de Pelotas, pela Série C de 2015. Na época, a partida registrou uma renda de R$ 2.528.585,00. O terceiro lugar no ranking é ocupado por outro jogo entre Fortaleza e Flamengo, disputado em 2023 e que gerou uma receita de R$ 2.553.498,00.