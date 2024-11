Diante do Flamengo, ataque do Fortaleza volta a passar em branco após 2 meses

Último duelo do time tricolor sem balançar as redes ocorreu no dia 24 de setembro. Na ocasião, a equipe foi derrotada pelo Corinthians por 3 a 0, no duelo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana

O setor ofensivo do Fortaleza não conseguiu ser efetivo diante do Flamengo na noite desta terça-feira, 26, em jogo da 35ª rodada da Série A 2024. Com uma atuação abaixo do esperado, o Tricolor do Pici não conseguiu furar a defesa carioca e ficou no empate sem gols na Arena Castelão.

O ataque leonino, inclusive, não passava em branco em uma partida desde o dia 24 de setembro. Neste dia, a equipe foi derrotada pelo Corinthians por 3 a 0, no duelo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.