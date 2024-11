Titi valoriza empate do Fortaleza e avisa: "Continuaremos brigando na parte de cima"

Zagueiro tricolor pondera dificuldade em duelo diante do Flamengo, exalta campanha do Leão e mira embate nordestino contra o Vitória na próxima rodada

Após o empate sem gols entre Fortaleza e Flamengo , na noite desta terça-feira, 26, no Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro tricolor Titi valorizou o resultado, parabenizou a equipe pela campanha e garantiu que o Leão vai continuar brigando na parte de cima da tabela de classificação.

Com o 0 a 0 diante do Rubro-Negro, o time do Pici se mantém dentro do G-4 da Série A, na quarta posição, com 65 pontos. Os comandados de Vojvoda foram ultrapassados pelo Internacional na rodada, mas seguraram o rival carioca com a igualdade dentro de casa.