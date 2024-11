Vojvoda destaca importância do desempenho em casa após empate contra o Flamengo

"Todo ano é diferente. Ano passado conseguimos mais pontos fora de casa, mas temos que continuar com essa mentalidade de conseguir pontos no Castelão. Fora de casa, fizemos um ano correto, mas certamente tivemos jogos difíceis. O Brasileirão está cada vez mais difícil de competir, mas estamos à altura. Vamos trabalhar para melhorar os números", afirmou o treinador.

Com o resultado, o Leão do Pici segue em 4º lugar na tabela, com 65 pontos. O próximo desafio do time será no domingo, 1º de dezembro, contra o Vitória, em Salvador (BA).