Titi exalta empate do Fortaleza com Flamengo: ‘Duas grandes equipes’

O zagueiro Titi falou sobre o empate do Fortaleza com o Flamengo nesta terça-feira (26/11) na Arena Castelão. O time cearense jogou em casa e ainda contou com a expulsão de Pulgar, da equipe rubro-negra, aos 21′ do segundo tempo. Mesmo assim, o Fortaleza não conseguiu sair do zero no placar. Entretanto, para Titi, o time foi bem.

“Foi um confronto de duas grandes equipes que estão buscando a ponta de cima da tabela. Queríamos sair vitoriosos com 3 pontos, mas celebramos pelo ponto conquistado, celebramos porque enfrentamos uma grande equipe que é o Flamengo , o time todo está de parabéns”, exaltou.