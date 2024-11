Fortaleza e Flamengo ficam no empate na Arena Castelão

Jogo foi bom, mas a bola não entrou. Com este 0 a 0 Fla não tem mais chance de título brasileiro. Leão Cearense com chance mínima

A Arena Castelão recebeu mais de 57.624 torcedores e teve a maior renda de sua história (pouco mais de R$ 3 milhões) para acompanhar Fortaleza e Flamengo, nesta terça-feira, 26/11. O jogo, pela 35ª rodada do Brasileirão colocava frente a frente times com pequenas chances de título e que precisavam vencer. O Flamengo foi melhor no primeiro tempo, mandando bola na trave com Bruno Henrique. Na etapa final, o Mengo, com dez (Pulgar expulso) viu o time da casa pressionar e ficar mais perto do gol. No fim, 0 a 0.

Com este empate, o Fortaleza vai a 65 pontos e com chance mínima de título. Mas o Flamengo, com 63 pontos e apenas mais nove a disputar, não tem mais chances.