CBF divulga áudio do VAR em lance polêmico de pênalti para o Flamengo diante do Fortaleza

A penalidade máxima foi marcada após a arbitragem reconhecer interferência do volante Pedro Augusto no chute do atacante flamenguista

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na manhã desta sexta-feira, 12, o áudio da cabine do VAR no momento da análise do pênalti favorável ao Flamengo na partida contra o Fortaleza, válida pela 16ª rodada da Série A do Brasileirão. A marcação gerou revolta entre os tricolores, inclusive com pronunciamento do CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, após a vitória no Maracanã.

No lance ocorrido aos 34 minutos do primeiro tempo, Pedro realizou uma tentativa falha de finalização e ao chutar a bola se desequilibrou. Conforme analisado pela arbitragem, o atacante flamenguista sofre interferência do volante Pedro Augusto no lance, configurando “calço imprudente”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após cinco minutos de análise da cabine do VAR, a árbitra Edina Alves (SP) assinalou o pênalti que concedeu o empate ao time da casa.