Gabigol volta a ser relacionado e Flamengo deve ter oito retornos contra o Fortaleza

Atacante Gabigol comemora gol no jogo Flamengo x Atlético-MG, no Maracanã, pela final da Copa do Brasil 2024 Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Filipe Luís, do Flamengo, deve contar com oito retornos para a partida diante do Fortaleza, nesta terça-feira, 26, na Arena Castelão, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante Gabigol, que estava afastado desde a final da Copa do Brasil, voltou a ser relacionado pelo clube e será uma opção para a partida. Além dele, o atacante Carlinhos e o meio-campista uruguaio De La Cruz estão recuperados de lesão e também reforçam o plantel para o duelo na capital cearense. Em relação às ausências do último jogo, na vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá, o Rubro-Negro terá a volta de outros cinco atletas.