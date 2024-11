Retrospecto recente entre Fortaleza e Flamengo é equilibrado, mas Leão leva vantagem

Pedro Augusto e Gerson disputam lance no jogo Flamengo x Fortaleza, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

Adversários nesta terça-feira, 26, Fortaleza e Flamengo possuem um retrospecto recente equilibrado, mas o Tricolor do Pici leva vantagem. Nos últimos cinco confrontos entre os clubes, o time cearense venceu três, enquanto o clube carioca conquistou dois triunfos. Uma das vitórias do Leão, inclusive, aconteceu nesta temporada, no primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, pela 16ª rodada, os comandados do treinador Juan Pablo Vojvoda superaram o Rubro-Negro em pleno Maracanã, com mais de 53 mil pessoas, por 2 a 1.

Os outros dois triunfos do Fortaleza neste recorte dos últimos cinco duelos contra o Flamengo ocorreram no Brasileirão de 2022. No jogo de ida, no Rio de Janeiro, o escrete vermelho-azul-e-branco venceu o time carioca por 2 a 1. No returno, em jogo na capital cearense, o Leão voltou a superar o rival rubro-negro, desta vez por 3 a 2. Na última temporada, o Flamengo levou a melhor sobre o Fortaleza nos dois confrontos na Série A. Venceu o Tricolor do Pici por 2 a 0, tanto na partida realizada no Maracanã, como no duelo disputado na Arena Castelão. No retrospecto geral, Flamengo leva vantagem

Considerando todos os confrontos entre Fortaleza e Flamengo na história, o Rubro-Negro leva vantagem. Dos 23 jogos que disputaram, a equipe carioca saiu vencedora em 12 ocasiões, além de três empates. O Leão, por outro lado, triunfou oito vezes sobre o rival.