Botafogo empata e Fortaleza pode ficar a três pontos do líder caso vença o Fluminense

O dono da primeira colocação ficou apenas no empate diante do Atlético-MG, contra quem também disputará a final da Libertadores, com direito a clima quente após o apito final

O Botafogo, atual líder do Campeonato Brasileiro, tropeçou diante do Atlético-MG na noite desta quarta-feira, 20, e mais uma vez aumentou a emoção dos torcedores dos clubes postulantes ao título na reta final do torneio nacional. Com o resultado, o Fortaleza pode ficar a três pontos do líder caso consiga vencer o Fluminense nesta sexta-feira, 22, no Rio de Janeiro.

Tal resultado do Glorioso não é tido como tropeço por conta do adversário, posto que o mesmo confronto marcará a grande final da Libertadores deste ano, mas sim pela circunstância. Na partida, o clube carioca ficou com um jogador a mais desde o primeiro tempo, na Arena Independência, e mesmo pressionando não conseguiu balançar as redes. O jogo terminou empatado em 0 a 0.