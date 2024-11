Uma semana antes do jogo, Fortaleza x Flamengo já tem quase 50 mil pessoas garantidas

Torcida do Fortaleza na Série A 2024, em jogo contra o Atlético-GO Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Com uma semana de antecedência, o duelo entre Fortaleza e Flamengo já conta com quase 50 mil torcedores confirmados na Arena Castelão. O confronto entre o clube cearense e carioca acontece na próxima terça-feira, 26, às 20 horas, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com a parcial de público divulgada pelo Leão do Pici, são 49.195 torcedores garantidos para o jogo. Deste número, 42.204 são de tricolores, sendo 25.514 check-ins de sócios e 16.690 ingressos vendidos.

Pelo lado do Flamengo, os torcedores do clube carioca já compraram 6.991 ingressos, cujo valor é de R$ 250 (inteira) e R$ 125 (meia). Os rubro-negros ficarão alocados no setor da superior norte e terão espaço maior do que o obrigatório definidido pela CBF aos visitantes, que é de 10% da capacidade do estádio. Confira os valores dos ingressos: Inferior Sul/Norte: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

Superior Sul: R$ 125 (meia) | R$ 250 (inteira)

Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

Superior Central: R$ 45 (meia) | R$ 90 (inteira)

Bossa Nova: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

Setor Especial: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Setor Premium: R$ 200 (meia) | R$ 400 (inteira)

Superior Norte (visitante): R$ 125 (meia) | R$ 250 (inteira)

Antes do Fla, Fortaleza visita o Flu em jogo decisivo na briga pelo título Vivo na briga pelo título da Série A, o Fortaleza terá um duelo crucial antes de encarar o Flamengo. Na próxima sexta, o Leão visita o Fluminense, em jogo decisivo para que o time continue sonhando com a conquista nacional.