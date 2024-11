Palmeiras vira contra o Bahia e não dá chance para o Fortaleza tomar a vice-liderança

Raphael Veiga foi o autor do gol de empate do Palmeiras contra o Bahia Crédito: Cesar Greco / SE Palmeiras

Fora de casa, o Palmeiras conseguiu uma importante virada sobre o Bahia, venceu o Esquadrão por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, em Salvador, e assegurou a vice-liderança na 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia abriu o placar aos 27 minutos de jogo, com Luciano Rodríguez. Os dois gols do Palmeiras aconteceram no final de ambas as etapas: Raphael Veiga empatou aos 44 do primeiro tempo e Flaco López virou aos 44 do segundo tempo.