Lutando contra o rebaixamento, Fluminense lança ingresso a 5 reais contra o Fortaleza

O preço é válido para o Setor Norte do estádio e é destinado aos sócios-torcedores do clube. O ingresso avulso custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). A ideia da diretoria do Tricolor das Laranjeiras é lotar o Maracanã diante do Leão.

Lutando contra o rebaixamento, o Fluminense decidiu lançar uma promoção de ingressos no valor de R$ 5 para a partida contra o Fortaleza , na próxima sexta-feira, 22, no Maracanã, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

De acordo com a parcial divulgada pelo Flu, na última terça-feira, 19, mais de 19 mil torcedores confirmaram presença nas arquibancadas para acompanhar o duelo. O time carioca é o 15º colocado da tabela, com 37 pontos, mesma quantidade do Criciúma (16º) e do Juventude (17º).

O Fortaleza olha pra parte de cima e briga pelo título da Série A

Diferente do Fluminense, o Fortaleza olha para a parte de cima. Na terceira posição, o Leão do Pici vai ao Rio de Janeiro com o objetivo de se manter firme na briga pelo título do Brasileirão, cujos rivais são o Palmeiras (2º) e o Botafogo (1º).