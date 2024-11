Fortaleza anuncia pré-temporada nos EUA com Santos e Atlético Nacional-COL

Fortaleza disputará pré-temporada nos EUA com Santos e Atlético Nacional, da Colômbia Crédito: Divulgação/Fortaleza EC SAF

O Fortaleza já tem destino definido para a sua pré-temporada em 2025. O Tricolor do Pici anunciou na manhã desta segunda-feira, 18, que disputará a Orlando Cup - Pro Series, nos Estados Unidos, entre os dias 11 e 19 de janeiro do próximo ano. O torneio internacional contará também com a participação Santos e Atlético Nacional, da Colômbia. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o CEO do Fortaleza SAF, Marcelo Paz, comentou sobre este “marco na história do clube”, que busca internacionalizar ainda mais o Leão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “É um marco na história do futebol cearense e nordestino. A gente durante muito viu os clubes do sul do país participarem desse tipo de pré-temporada, assistindo pela televisão, acompanhando, achando legal, achando interessante, e agora é a vez do Fortaleza”, disse o CEO ao Esportes O POVO.

O torneio será disputado nos estádios Inter&Co Stadium e Osceola County Stadium. O primeiro é a casa do Orlando City e do Orlando Pride, time da cidade sede da Orlando Cup, e tem capacidade para 25 mil pessoas. O Fortaleza anunciou ainda que lançará pacotes exclusivos para os torcedores e sócios-torcedores que tiverem interesse em assistir aos jogos nos EUA, podendo ter acesso também a eventos especiais.

Plantel principal para o torneio

Começando no dia 11 de janeiro de 2025, com o duelo entre Santos e Atlético Nacional-COL, a Orlando Cup- Pro Series acontecerá pouco mais de um mês após o fim da Série A, que está prevista para encerrar no dia 8 de dezembro deste ano.