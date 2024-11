Marcelo Paz fala sobre novo calendário da CBF para 2025: "Não é o ideal"

As alterações do novo calendário afetarão a pré-temporada do Fortaleza, conforme analisou o CEO da SAF do clube

A CBF anunciou na última terça-feira, 12, as mudanças no calendário do futebol masculino para a temporada de 2025. A partir do próximo ano, o Brasileirão terá duração de dez meses com um recesso de 15 dias entre os meses de junho e julho. A respeito do novo formato, Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, falou sobre o impacto do calendário no planejamento dos clubes.

“O Campeonato Brasieliro termina dia 8, um mês de férias e já é dia 8 de janeiro, e já começar a temporada no dia 16 não é o ideal. A preparação e a pré-temporada ficam curtas. [...] Talvez a melhor solução fosse não começar tão cedo o Estadual e ir fazendo essa transição no restante do ano para que os clubes pudessem se organizar melhor. É apertado fazer isso agora”, afirmou Paz em entrevista ao programa De Primeira, do Uol.