Paz, do Fortaleza, diz que acesso do Ceará será benéfico para LFU: "Time forte e grande"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 06.04.2024: Erick Pulga e Tinga. Ceará x Fortaleza na Arena Castelão, pela final do campeonato cearense. (Foto: Aurélio Alves Crédito: AURÉLIO ALVES

Apesar de enfatizar sobre a natural rivalidade das torcidas, Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, vê como positivo, do ponto de vista da Liga Forte União, o Ceará retornar à elite do futebol brasileiro. Para o dirigente, que também é presidente da LFU, quanto mais clubes do bloco na Série A, melhor.

“Para o torcedor do Fortaleza, nunca vai ser melhor o Ceará estar na Série A. O torcedor do Fortaleza, assim como Bahia e Vitória, Corinthians e Palmeiras, ele torce para que o rival esteja em uma divisão inferior, isso é natural. Como Liga Forte União, eu desejo que mais times da Liga Forte União estejam na Série A. E o Ceará é um deles. O Ceará é da Liga Forte União desde o início, sempre decidimos juntos. Então é bem-vindo do ponto de vista da Liga Forte União”, avaliou, em entrevista ao programa De Primeira, do UOL.