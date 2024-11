Vice-presidente do Palmeiras despista sobre interesse em Hércules, do Fortaleza

O vice-presidente do Palmeiras, Paulo Buosi, despistou sobre o interesse do clube paulista no volante Hércules, titular e destaque do Fortaleza . O dirigente do Verdão não negou nem confirmou a possibilidade de fazer uma investida pelo jogador tricolor, mas reforçou que a ideia é, dentro da responsabilidade financeira, “melhorar o elenco”.

Conforme apurado pelo Esportes O POVO, o Palmeiras vem monitorando Hércules desde 2023 e estuda fazer uma investida para ter o jogador na próxima temporada, mas ainda não abriu conversas oficiais com a diretoria do Leão. O camisa 35 tem contrato com o Tricolor do Pici até o final de 2026, com multa rescisória de 10 milhões de euros, equivalente a R$ 61,3 milhões.



Outro nome no radar do Palmeiras é o de Lucero, também jogador do Fortaleza. De acordo com a coluna de Lucas Mota, o atacante argentino estaria na lista de desejos do time paulista para 2025. Intermediários que atuam no mercado da bola sinalizaram aos representantes do “El Gato” a possibilidade de uma investida do Alviverde.