Após folga, Fortaleza se reapresenta no Pici com foco no Fluminense

A equipe comandada pelo treinador Vojvoda terá nove dias livres antes do próximo compromisso na Série A, contra o Fluminense, no Rio de Janeiro (RJ)

Após quatro dias de folga, o elenco do Fortaleza se reapresentou nesta quarta-feira, 13, no Centro de Excelência Alcides Santos, para iniciar a preparação com foco no Fluminense, próximo adversário da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro.



O plantel do Leão do Pici terá nove dias antes do jogo contra o Tricolor das Laranjeiras, que acontece apenas na próxima sexta-feira, 22, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21H30min, pela 34ª rodada do Brasileirão.