CBF anuncia mudanças no calendário do futebol brasileiro para 2025; veja detalhes

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta terça-feira que o calendário do futebol brasileiro masculino sofreu modificações para a próxima temporada. Em 2025, o Brasileirão terá seu início antecipado para o dia 29 de março e se encerrará em 21 de dezembro. Pela primeira vez na história, o Brasileirão será disputado em dez meses. A competição será paralisada durante o Mundial de Clubes de 2025, que será disputado de 15 de junho a 13 de julho. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Atlético-MG ou Botafogo vão disputar o torneio da Fifa.

Em virtude do Mundial de Clubes, as equipe da Série A terão à disposição um período de recesso de 15 dias. Durante o torneio internacional, também haverá uma intertemporada de 14 dias para que as equipes possam realizar treinos e amistosos fora do Brasil.

Apesar da antecipação dos Estaduais, o período de recesso após o fim da atual temporada será mantido em 30 dias. A pré-temporada também continuará tendo 14 dias antes do início das competições oficiais. Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues comentou sobre o processo e comemorou a mudança do calendário do futebol brasileiro. "Conseguimos com muito diálogo fazer um calendário melhor para clubes, federações, atletas, dirigentes e fãs do futebol brasileiro. Dialogamos exaustivamente com as Federações e a Comissão Nacional de Clubes e contamos com o apoio dessas instituições para avançarmos. O Brasileiro vai durar dez meses, acrescentamos a paralisação do campeonato durante o Mundial de Clubes da Fifa e ainda conseguimos manter as Datas Fifas sem jogos no calendário brasileiro", afirmou.

"As melhorias no futebol brasileiro precisam de desprendimento e compreensão de todos. Gosto de diálogo, sou uma pessoa democrática, mas preciso decidir. Fizemos bons avanços neste calendário de 2025 e vamos continuar trabalhando. Vamos sempre respeitar o direito de cada um, mas seguiremos com o objetivo de tornar o futebol brasileiro ainda melhor e mais interessante para todos", completou. A CBF também confirmou que as semifinais da Copa do Brasil serão disputadas em finais de semana. As finais passaram a seguir esse modelo em 2023. De acordo com a entidade, o objetivo desta alteração é tornar o torneio mais atraente e facilitar a presença dos torcedores nos jogos. Confira o calendário das competições em 2025: Campeonatos Estaduais: 12 de janeiro a 26 de março (16 datas)

Pré-temporada de 2025: 08 de janeiro a 21 de janeiro

Primeira Janela de Registros de Atletas Profissionais: 2 de janeiro a 28 de fevereiro

Segunda janela de Registros de Atletas Profissionais: 2 de junho a 10 de junho

Terceira janela de Registros de Atletas Profissionais: 10 de julho a 2 de setembro Confira as datas das competições nacionais da CBF Supercopa do Brasil: 02 de fevereiro

Copa do Brasil: 19 de fevereiro a 09 de novembro (14 datas)

Série A: 29 de março a 21 de dezembro (38 datas)

Série B: 05 de abril a 22 de novembro (38 datas)

Série C: 13 de abril a 26 de outubro (27 datas)

Série D: 13 de abril a 28 de setembro (24 datas)

* Início do Recesso 2025/26 (Série A): 22 de dezembro de 2025 (15 datas)