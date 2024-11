Martínez cresce de produção, aproveita chance como titular e embala no Fortaleza

O argentino conseguiu suprir a má fase do compatriota Pochettino e virou um dos protagonistas do Leão nos últimos quatro jogos da Série A

Em meio à má fase de Tomás Pochettino — outrora destaque e titular absoluto do Leão —, Juan Pablo Vojvoda precisou encontrar uma solução dentro do plantel para revitalizar o meio-campo, setor que vinha fragilizado. Mesmo com Calebe disponível , que talvez fosse a escolha mais óbvia, o treinador optou por Martínez.

Emmanuel Martínez é mais um daqueles exemplos em que “a capacidade pouco vale sem oportunidade”. A frase de Napoleão Bonaparte, ex-Imperador dos Franceses, retrata bem o contexto do jogador argentino: antes com pouca minutagem, ele assumiu papel de protagonismo no Fortaleza na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro.

O camisa 8 trouxe o equilíbrio necessário ao setor, com boa capacidade de articulação, mas também a intensidade para jogar sem a bola, incluindo marcação, pressão e recomposição. Nos últimos quatro jogos do Fortaleza, ele atuou como titular em todos e teve três participações diretas em gol, sendo duas assistências e um tento marcado.

Além de anotar um gol e dar uma assistência, o camisa 8 foi o primeiro do Leão em passes para finalização (2), ao lado de Hércules, e em cruzamentos certos (2). O meia ainda teve 82% de acerto no passe e figurou como o segundo em interceptações (2) e dribles bem-sucedidos (3), em ambos os quesitos atrás apenas do atacante Marinho. Os números são do FootStats.

Contra o Vasco , sua melhor atuação nesta sequência entre os 11 principais do Tricolor, o mapa de calor de Martínez mostra o quão grande é sua presença em campo e como ele é importante para ocupar diferentes espaços — o que afasta previsibilidades e dificulta a organização do adversário. Em números frios, o desempenho também foi positivo.

Nos jogos anteriores, as boas atuações se repetiram. No empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, no Castelão, partiu dos pés de Martínez o passe que resultou no gol de Marinho. Contra Palmeiras e Juventude, fora de casa, o argentino desempenhou papel tático relevante, sendo o líder de desarmes e interceptações do Leão nos dois jogos — contra o clube paulista, ainda foi quem deu mais assistências para finalização.

É a primeira vez, desde que chegou ao Fortaleza, que Martínez ganha uma sequência superior a três jogos no time titular. Antes, havia sido escalado por Vojvoda na equipe principal em seis ocasiões, duas vezes pela Copa Sul-Americana e quatro pelo Brasileirão. Destes duelos, contabilizou uma assistência, na goleada sobre o Bahia por 4 a 1, pela 27ª rodada da Série A.

Com mais espaço, Martínez tem conseguido suprir parte da expectativa que envolveu sua contratação, a quarta mais cara da história do Fortaleza — o argentino chegou ao Pici por R$ 8 milhões. Com a trinca do meio-campo formada também por Hércules e Rossetto, Vojvoda conseguiu dar uma nova cara ao time, que vem crescendo na reta final e segue firme na briga pelo título.