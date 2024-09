Calebe volta a atuar pelo Fortaleza após 80 dias e joga oito minutos contra o Inter

O meia Calebe voltou a atuar pelo Fortaleza após 80 dias afastado. Na derrota do Tricolor do Pici para o Internacional no Beira-Rio, na última quarta-feira, 11, o camisa 10 iniciou a partida no banco de reservas, mas foi colocado por Vojvoda aos 44 minutos do segundo tempo.

Calebe participou de oito minutos do jogo, momento em que o Leão perdia por 2 a 1. Pelo pouco tempo em campo, o meia não conseguiu contribuir com grandes números. De acordo com o Footstats, o camisa 10 acertou todos os sete passes que tentou e arriscou um lançamento.