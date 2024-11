Fortaleza é avassalador, vence Juventude por 3 a 0 e encaminha vaga à Libertadores

Moisés, atacante do Fortaleza, comemora gol contra o Juventude Crédito: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Em boa atuação coletiva, o Fortaleza foi superior e venceu a equipe do Juventude, neste sábado, 2, por 3 a 0, fora de casa, no Alfredo Jaconi. Moisés, Mancuso e Kuscevic foram os responsáveis pelo placar elevado em Caxias do Sul. O resultado mantém o Tricolor do Pici na 3ª posição, no entanto, agora, com 60 pontos, deixando a classificação à Libertadores encaminhada e mantendo vivo o sonho do título do torneio nacional — a diferença para o líder Botafogo é de quatro pontos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na próxima rodada, o Leão retorna à capital cearense, onde, no sábado, 9, recebe o Vasco da Gama-RJ, às 19 horas, na Arena Castelão.

Juventude 0x3 Fortaleza | O jogo O primeiro tempo começou agitado na fria cidade de Caxias do Sul. Logo com um minuto no relógio, Moisés fez boa jogada individual, tocou para Lucero, mas o camisa 9 tricolor não conseguiu chegar firme na bola. A resposta do Papo viria aos oito. Lucas Freitas interceptou passe pela lateral, acionou Edson Carioca, mas o atacante alviverde teve o chute travado. No contra-ataque, quase o gol do Leão do Pici. Moisés, mais uma vez, disparou em velocidade, arriscou o drible e passou para Marinho. O camisa 11, porém, acabou chutando com o pé direito, que não é de sua preferência, e o goleiro Gabriel apenas amorteceu.

Depois disso, o jogo teve uma leve amornada, mas logo o holofotes do Alfredo Jaconi seriam direcionados para João Ricardo. Em dois momentos, o arqueiro do Pici salvou o time de sair atrás no placar. Primeiro, Gilberto, depois de bate rebate dentro da área, chutou forte, mas João impediu com o pé. Logo em seguida, no rebote, Mandaca obrigou João Ricardo a ser decisivo para os escrete comandado por Juan Pablo Vojvoda. Após um duelo mais truncado, estudado e faltoso, o Tricolor de Aço deixou para resolver na reta final do primeiro tempo. Quando o relógio já marcava 47 minutos, Martínez recebeu na área, passou para Tinga que encontrou Moisés, que de primeira, tirou o zero do embate na Serra Gaúcha. Este foi o 14º gol do camisa 21 em 2024.

Com 52 no cronometro e o árbitro Raphael Claus já encaminhava o fim de primeiro tempo, Mancuso, com assistência de Martínez, fez o segundo tento cearense. Na volta do intervalo, o Juventude voltou mais aceso. Algo já esperado, afinal, o time está na zona de rebaixamento e precisava, a todo custo, responder no confronto frente ao Fortaleza. Aos 10 minutos, depois de escanteio, Edson Carioca ficou com a sobra, entrou na área e realizou cruzamento. João Ricardo resvalou, e Danilo Boza, com o gol aberto, não conseguiu concretizar a finalização.