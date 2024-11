Clima de vingança: Fortaleza enfrentou o Vasco três vezes em 2024 e não venceu

Payet e Brítez disputam lance no jogo Vasco x Fortaleza, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Leandro Amorim/Vasco

Os outros dois confrontos aconteceram pela terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, na Arena Castelão, houve um empate sem gols. Na volta, em São Januário, Fortaleza e Vasco protagonizaram um duelo emocionante, com empate em 3 a 3 no tempo normal e classificação decidida nos pênaltis. O Cruzmaltino levou a melhor. Neste sábado, 9, portanto, será a chance do elenco comandado pelo treinador Juan Pablo Vojvoda vencer o rival carioca pela primeira vez em 2024. O embate acontece às 19 horas, e mais de 35 mil tricolores estão confirmados para assistir à partida na Arena Castelão, conforme a última parcial de público divulgada pelo Leão. Retrospecto geral do confronto é favorável ao Vasco

No retrospecto geral das partidas envolvendo Fortaleza e Vasco, o Cruzmaltino leva vantagem. Ao todo, as equipes se enfrentaram 21 vezes, com quatro vitórias do Tricolor, nove triunfos do Alvinegro e oito empates.