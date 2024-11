Força em casa: Fortaleza conquistou 40 dos 60 pontos na Série A como mandante

Jogadores do Fortaleza reunidos no gramado no jogo Fortaleza x Bahia, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Único clube invicto como mandante na atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tem tido, nos jogos em casa, seu principal trunfo na campanha histórica que vem protagonizando. A relevância do desempenho do Leão do Pici em solo cearense é tamanha que representa 66% dos pontos totais que a equipe contabiliza na tabela de classificação. Isso significa que, dos 60 pontos que o escrete vermelho-azul-e-branco possui, 40 foram conquistados em duelos que disputou em seus domínios. O desempenho é marcado por 12 vitórias e 4 empates em 16 partidas – ou seja, 83% de aproveitamento, o melhor entre todos os times da elite nacional. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Botafogo, líder da competição, aparece em segundo no ranking, com 75% de aproveitamento. O clube carioca tem 11 vitórias, três empates e duas derrotas em casa, que ocorreram para o Bahia e Cruzeiro. O vice-líder Palmeiras e o São Paulo, que é o quinto colocado, estão logo atrás, ambos com rendimento de 73%.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube “Nós temos algumas coisas a favor. O calor, nosso estádio e a nossa torcida, acho que tudo influencia. A gente treina no calor, né? Às 15, 16 horas. Então estamos preparados. Os adversários sentem o começo do jogo, principalmente no primeiro tempo. Eles sempre conversam com a gente depois do intervalo e perguntam: como vocês aguentam jogar nesse calor? Como vocês aguentam jogar os 90 minutos?”, contou. O elenco, habituado ao clima, tenta usufruir ao máximo, sobretudo no recorte inicial das partidas. De acordo com Tinga, a ideia é impor uma alta intensidade em busca de um gol logo cedo, cenário que torna a vida dos rivais ainda mais complicada. Afinal, estar em desvantagem no placar significa mais desgaste para os visitantes.