Rossetto relembra encontro inesperado com Messi antes de jogo: "Não saiu nenhuma palavra"

FORTALEZA-CE, BRASIL, 07-11-2024: Entrevista com Matheus Rossetto, volante do time Fortaleza. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Antes de chegar ao Fortaleza, Matheus Rossetto esteve por quatro temporadas na MLS, onde teve a oportunidade de enfrentar, para ele, o segundo maior jogador da história: Lionel Messi. Em conversa exclusiva com o Esportes O POVO, o meia do Leão relembrou o encontro "por acaso" com o argentino e a reação inusitada que teve. “Eu achei que ia ser difícil chegar perto dele, seja para tentar roubar uma bola ou tirar uma foto. Joguei contra ele na Leagues Cup, o Moisés também estava lá, pelo Cruz Azul, do México. Nosso primeiro jogo contra ele não foi tão bom, perdemos de 4 a 0, em Miami. Ele (Messi) jogou, o Sergio Busquets também. Mas, cara, ele é muito diferente”, contou. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O contato mais próximo de Rossetto com o lendário camisa 10, além de quando os dois estiveram em campo se enfrentando, aconteceu no corredor do vestiário. O meia sentiu a presença de uma pessoa próxima de si, mas só percebeu que era Messi momentos depois. A surpresa pelo encontro resultou em troca de olhares e nenhuma palavra trocada.