Derrota para o Vasco encerra sequência invicta do Fortaleza na Série A

O Tricolor do Pici embalou três vitórias e um empate antes de sofrer o revés para o time carioca no Brasileirão

A derrota para o Vasco na noite desta quarta-feira, 3, em São Januário (RJ), encerrou a sequência invicta que o Fortaleza detinha na Série A do Campeonato Brasileiro. Antes do confronto diante do clube carioca, o Tricolor do Pici embalou quatro jogos sem reveses.



O momento de embalo do Leão aconteceu após a goleada sofrida por 5 a 0 para o Cuiabá fora de casa. A partir disso, venceu o Grêmio (1x0), Palmeiras (3x0) e Juventude (2x1), todos embates realizados na Arena Castelão. Além dos três triunfos, também empatou com o Atlético-MG em Belo Horizonte (MG).