Fortaleza já tem 35 mil torcedores garantidos contra o Vasco e deve bater meta de um milhão

Restando apenas 33.759 presentes para bater a meta de levar um milhão de torcedores como mandante em 2024, o Fortaleza divulgou, na tarde desta quinta-feira, 7, mais uma parcial para o compromisso deste sábado, 9, na Arena Castelão. Valendo a possível vice-liderança do torneio e a confirmação matemática da vaga à Libertadores de 2025, o Leão do Pici enfrentará o Vasco da Gama pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19 horas.

Conforme veiculado pelo clube, na somatória de 21.809 check-ins e 13.829 ingressos vendidos, 35.638 torcedores já garantiram a presença na partida, dois dias antes do apito inicial. Com isso, a meta tricolor deve ser batida pelo terceiro ano consecutivo. Em 2022, a agremiação ultrapassou o milhão e levou 1.109.068 de torcedores ao estádio. Em 2023, conseguiu superar os números do ano anterior e levou 1.230.612 pagantes aos seus jogos.