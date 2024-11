Resultados favorecem e Fortaleza está a uma vitória de carimbar ida à Libertadores

Substituto de Lucero, Renato Kayzer marcou o gol da vitória do Fortaleza sobre o Cruzeiro na Série A Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Consolidado no G-4 da Série A, o Fortaleza tem a situação muito bem encaminhada para garantir vaga na Copa Libertadores de 2025. A confirmação do Tricolor no maior torneio do continente, inclusive, pode acontecer já na 33ª rodada, já que alguns fatores que precisavam acontecer, se concretizaram. Além da necessidade de derrotar o Vasco neste sábado, 9, em duelo que acontece na Arena Castelão – onde o Leão do Pici está invicto no Campeonato Brasileiro –, pelo menos dois de três cenários tinham que ocorrer para que os comandados de Juan Pablo Vojvoda alcançassem, de forma antecipada, a ida à Libertadores, que engloba tanto a fase preliminar quanto a fase direta, vale ressaltar. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os cenários eram: o Atlético-MG (10º) não vencer o Atlético-GO (20º) no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO); o Cruzeiro (8º) somar no máximo três pontos contra o Flamengo e o Criciúma, ambos os jogos em que atua como mandante; e o Bahia (7º) não vencer o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no próximo sábado.