Fortaleza volta a vencer como visitante na temporada após seis jogos

A quebra desse mini tabu chegou em boa hora no Pici. O resultado levou o time a 60 pontos, que garantiu a maior pontuação de um nordestino na história dos pontos corridos

A vitória diante do Juventude, por 3 a 0, neste sábado, 2, pela Série A deu fim a incomodo jejum do Fortaleza na temporada de 2024. A equipe estava há seis jogos sem saber o que era vencer fora de casa. Até o duelo frente ao Papo, o último triunfo havia sido contra o Red Bull Bragantino-SP, por 2 a 1, no dia 17/08.

Desde então, o time perdeu para Botafogo (2x0), Internacional (2x1), Corinthians (3x0) e Grêmio (3x1) — exceto o Timão (Sula), todos pelo Brasileiro. Além disso, foram dois empates, frente a Athletico-PR (1x1) e Palmeiras (2x2).