Kuscevic marca contra o Juventude e alcança temporada mais artilheira da carreira

O zagueiro chileno tem três gols pelo Fortaleza em 2024, número superior ao que protagonizou em 2023 no Coritiba e em 2018 e 2019 no Universid Católica-CHI

Autor do terceiro gol da vitória do Fortaleza sobre o Juventude, o zagueiro Kuscevic alcançou a temporada mais artilheira da carreira. Neste ano pelo Tricolor do Pici, o chileno soma três tentos marcados.

Além do gol sobre o Juventude neste sábado, 2, Kuscevic também balançou as redes do Athletico-PR, na sétima rodada do Campeonato Brasileiro – o tento, inclusive, garantiu a vitória do Leão –, e do Fluminense do Piauí, pela Copa do Brasil.