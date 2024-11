Marinho revida provocação de jogador após eliminação do Corinthians: "Pode chorar"

Em sua postagem, Marinho escreveu: "KK. Contra o Flamengo e contra o Racing", brincando com o nome do jogador enquanto representa uma risada, citando as duas eliminações do Timão, tanto na Sula quando na Copa do Brasil. "Usando a tua frase comigo: 'pode chorar'", completou.

O atacante Marinho, do Fortaleza , utilizou as redes sociais para provocar o zagueiro Cacá, do Corinthians, após o clube ser eliminado pelo Racing nas semifinais da Copa Sul-Americana, na noite desta quinta-feira, 31, em Avellaneda. A atitude foi uma resposta à fala do próprio defensor após eliminar o Tricolor nas quartas de final, na qual ele disse: "Pode chorar, Marinho. Pode chorar".

“A gente sabe que o Corinthians, independentemente da fase no Brasileiro, vinha jogar sem compromisso aqui. Se eles fossem desclassificados, iam dizer que o foco estava no Brasileiro. Jogam a responsabilidade para nós e a gente tinha que entender isso”, disse o atacante na época.

A fala de Cacá, contudo, partiu também de uma fala do camisa 11. Quando o Fortaleza foi derrotado no jogo de ida, mesmo jogando em casa, Marinho falou à imprensa na saída de campo, dizendo que o Fortaleza sentiu mais a pressão do jogo, pois o Corinthians jogava sem compromisso.

Eliminação do Fortaleza para o Corinthians

O Leão do Pici foi eliminado da Sul-Americana 2024 no dia 24 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo, quando voltou a perder para o Corinthians por 3 a 0 no jogo de volta das quartas de final do certame. Romero, Coronado e Pedro Henrique marcaram os gols da equipe paulista. No jogo de ida, já havia perdido por 2 a 0, com tentos anotados por Coronado e Yuri Alberto.

Derrota do Corinthians impede final brasileira dupla em competições continentais

O Corinthians foi eliminado da Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira, 31. O time brasileiro foi até a argentina para enfrentar o Racing no jogo de volta das semifinais, após empatar por 2 a 2 na ida, e até conseguiu abrir o placar diante da torcida adversária em Avellaneda, mas sofreu uma virada relâmpago. Caso conseguisse a vaga na final, o Timão enfrentaria o Cruzeiro e o Brasil teria os quatro finalistas somando a Sula com a Copa Libertadores, onde Botafogo e Atlético-MG vão se enfrentar.

Lutando contra o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, o Corinthians pode ter sofrido ainda uma "eliminação dupla", posto que o clube do Parque São Jorge ficou distante de jogar a Copa do Brasil de 2025, que poderia ser garantida com o título. O clube paulista não conquistou a vaga via Campeonato Estadual e vive situação delicada no Brasileirão.