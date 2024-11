Juventude terá dois retornos e um desfalque contra o Fortaleza; veja escalação

Adversário do Fortaleza, o Juventude vive uma situação delicada no Brasileirão. Ocupando a 18ª colocação na tabela, com 34 pontos, a equipe não vence há cinco rodadas. Para tentar escapar do rebaixamento, o Papo precisa vencer diante do Leão neste sábado, 2, às 18h30min, no Alfredo Jaconi.

Para o embate contra o Tricolor, a equipe terá o elenco praticamente completo. Os meias Jádson e Jean Carlos retornam após terem cumprido suspensão no último jogo. Já o atacante Lucas Barbosa, artilheiro do Alviverde na temporada, se recupera de entorse no tornozelo direito e é dúvida para a partida.

O meia Nenê cumpre suspensão após ter recebido um cartão vermelho na derrota de 4 a 2 contra o Flamengo, sendo o único desfalque confirmado da equipe.