Com retornos de Marinho e Pacheco, Fortaleza embarca para enfrentar o Juventude

Precisando do triunfo para seguir sonhando com o título e encaminhar a vaga na Copa Libertadores, o Fortaleza embarcou, na tarde desta sexta-feira, 1º, rumo a Caxias do Sul-RS, onde enfrenta o Juventude-RS, pela 31ª rodada da Série A do Brasileiro.

Na relação do Tricolor, retornos importantes como do atacantes Marinho e Breno Lopes, do lateral-direito Tinga e do lateral-esquerdo Bruno Pacheco. Os quatro não entraram em campo no duelo contra o Palmeiras, no último sábado, 26, em São Paulo, por suspensão.