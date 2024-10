Fortaleza: disputa pelo G-4 fica acirrada e jogo entre Inter e Fla pode embolar tabela

Apesar da atuação positiva contra o Palmeiras, desempenho acompanhado de um bom empate no Allianz Parque – sobretudo pelo contexto do duelo, de dois pênaltis polêmicos para o adversário –, o Fortaleza chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória no Brasileirão, sequência que trouxe um novo panorama para o clube na busca pela consolidação no G4.

Neste recorte marcado por falta de triunfos, o Leão do Pici deu margem para equipes como Flamengo (4º) e Internacional (5º) se aproximarem. O cenário mais acirrado se potencializa, ainda, pelo fato do Rubro-Negro e Colorado terem um confronto a menos em relação ao time cearense – jogo este em atraso que será disputado entre os dois clubes nesta quarta, 30.

O embate, válido pela 17ª rodada, acontece no Beira-Rio, às 19 horas. Em caso de vitória do Flamengo, a equipe carioca iguala os 57 pontos do Fortaleza na tabela de classificação, mas ultrapassa o Tricolor no critério de desempate por ficar com mais triunfos no certame – 17 contra 16 do Leão. Já se o resultado positivo for conquistado pelo Inter, o cenário fica totalmente embolado.