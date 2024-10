Marcação de pênalti de Pikachu causou punição à arbitragem de Palmeiras x Fortaleza

Comissão de Arbitragem da CBF afastou árbitro Ramon Abatti Abel e VAR Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro por erro em lance que culminou no segundo gol do Verdão

O pênalti que culminou no segundo gol do Palmeiras no empate em 2 a 2 com o Fortaleza, no último sábado, 26, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 31ª rodada da Série A, foi o fator principal para a punição ao árbitro de campo e ao VAR, explicou a Comissão de Arbitragem da CBF Confederação Brasileira de Futebol , em reunião na última segunda-feira, 28, apurou o Esportes O POVO.

No encontro semanal realizado com os clubes do Brasileirão para avaliar e explicar a atuação dos árbitros na rodada, a chefia nacional do apito, representada por Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, apontou que Ramon Abatti Abel, árbitro de campo, e Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, responsável pelo VAR, foram afastados pela penalidade marcada a favor do Verdão.