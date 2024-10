Fortaleza está a uma vitória de alcançar a melhor pontuação do futebol nordestino na Série A

Palmeiras 2 x 2 Fortaleza - Campeonato Brasileiro Série A - Allianz Parque - 26.10 Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

Com o empate obtido em São Paulo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, o Fortaleza chegou aos 57 pontos, marca que o coloca próximo de alcançar um feito relevante: protagonizar a melhor campanha em pontuação de um time nordestino na era dos pontos corridos da Série A do Campeonato Brasileiro. Uma vitória separa o Leão do Pici do feito histórico. Serão sete oportunidades diferentes para o time comandado por Vojvoda atingir a meta – número referente às rodadas restantes no Brasileirão deste ano. Os maiores pontuações somadas até então pertencem ao Vitória e ao Sport. Os Leões rubro-negros conquistaram, cada um, 59 pontos nas edições de 2013 e 2015, respectivamente. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apesar de não ter alcançado a vaga na Libertadores, o Vitória surpreendeu em 2013. O time, que iniciou o Brasileirão daquele ano com Caio Júnior – vítima fatal na tragédia envolvendo o avião da Chapecoense em 2016 – e terminou com Ney Franco no comando técnico, teve como destaque o centroavante Dinei, autor de 16 gols e vice-artilheiro do certame.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube A equipe chegou a liderar o campeonato em cinco ocasiões, mas o desempenho ruim fora de casa, com apenas dois triunfos, fez o Rubro-Negro perder força e terminar na sexta posição. O desempenho na Ilha do Retiro foi o grande diferencial, com 13 vitórias, cinco empates e uma derrota. Apesar de ter tido menor pontuação que Vitória e Sport, o Fortaleza, em 2021, alcançou a melhor colocação de um clube nordestino no Brasileirão de pontos corridos. No ano de estreia do argentino Vojvoda como treinador da equipe cearense, o Leão, com 58 pontos ganhos, terminou na quarta posição e conquistou vaga inédita à fase de grupos da Copa Libertadores.