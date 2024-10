Goleiro Weverton, do Palmeiras, pode ser punido pelo STJD por empurrão em Pikachu

Goleiro Weverton disputam lance no jogo Fortaleza x Palmeiras, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O goleiro Weverton, do Palmeiras, pode receber punição de um a três jogos por ter empurrado Yago Pikachu, do Fortaleza, em lance fora da disputa de jogo. As imagens estão sendo avaliadas pela procuradoria do STJD. A informação é do UOL. A ocasião ocorreu após o segundo gol do Fortaleza na partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no último final de semana. Pikachu, ao tentar buscar a bola de dentro da baliza, foi empurrado por Weverton e bateu a cabeça em uma câmera de transmissão que estava por trás da rede. Com o choque, o atacante do Leão do Pici sofreu um corte na cabeça e o sangramento precisou ser estancado pelo departamento médico do clube. Ao término da partida, o camisa 22 levou quatro pontos.