Vojvoda pede para CBF revisar pênaltis polêmicos de Palmeiras x Fortaleza: "Não estou chorando"

No empate por 2 a 2 entre Fortaleza e Palmeiras, que ocorreu na tarde deste sábado, 26, no Allianz Parque, os dois tentos paulistas foram anotados em cobranças de pênaltis, que viraram polêmica entre os torcedores, jogadores e até para o treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, que não costuma se posicionar sobre a arbitragem.

Na coletiva após o apito final, o comandante argentino pediu para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revisar os lances.

"Eu falei com os jogadores: 'podemos controlar as nossas tarefas, o nosso comportamento, nosso controle emocional, mas não podemos controlar a arbitragem' [...] Não estou chorando, mas quero que a CBF revise esses lances, que admita que às vezes erra também", relata.