CBF divulga áudio do VAR em revisão de pênalti no jogo entre Palmeiras e Fortaleza

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou nesta segunda-feira, 28, o áudio da cabine do VAR na revisão de um dos lances do empate em 2 a 2 entre Palmeiras e Fortaleza, no último sábado, 26, em partida válida pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O lance em questão se trata da marcação de pênalti quando a bola toca na mão de Yago Pikachu dentro da área do Palmeiras. Após ser chamado para revisão, Ramon Abatti Abel concedeu o pênalti à equipe alviverde, que ficou na frente do placar por 2 a 1 até tomar o gol de empate.

Comandando a cabine do VAR, Pablo Ramon recomendou a revisão após identificar que o Yago Pikachu “amplia o espaço corporal”, evitando a passagem da bola. “Se a bola não toca no braço, ela ia passar. Não é um braço para proteger o rosto”, diz Pablo, analisando o lance com repetição e zoom.