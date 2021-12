Fortaleza conquista a melhor colocação de um clube nordestino na Série A

Com vitória sobre o Bahia, Tricolor do Pici ultrapassou o Corinthians e encerrou o Brasileirão na quarta colocação, melhor posição alcançada por um clube da região em edições por pontos corridos

A vitória do Fortaleza por 2 a 1 sobre o Bahia na noite desta quinta-feira, 9, coroou a temporada histórica vivida pelo clube. Com o triunfo sobre o Esquadrão, o Tricolor do Pici ultrapassou o Corinthians-SP e encerrou a Série A do Campeonato Brasileiro na quarta colocação, melhor posição alcançada por um clube nordestino desde que o certame é disputado no modelo por pontos corridos.

Agora o Leão tem duas das cinco melhores campanhas dos clubes nordestinos na Série A, já que o nono lugar conquistado pelo Tricolor em 2019 corresponde a quarta melhor colocação de um time da região na competição. A melhor campanha até então era do Vitória, que terminou o Brasileirão 2013 na quinta posição, com 59 pontos.

O Fortaleza encerra a campanha histórica na Séria no G4, com 58 pontos conquistados em 38 rodadas. Foram 17 vitórias, 7 empates e 14 derrotas, com 44 gols marcados e 45 sofridos. Apesar da melhor colocação alcançada, o Tricolor não conseguiu superar a pontuação obtida pelo clube baiano, em 2013, e pelo Sport-PE, em 2015. Nas duas edições, ambos conquistaram 59 pontos.

Confira as cinco melhores campanhas de clubes nordestinos na Série A por pontos corridos:

1º) Fortaleza - 2021 (4º lugar, com 58 pontos)

2º) Vitória - 2013 (5º lugar, com 59 pontos)



3º) Sport - 2015 (6º lugar, com 59 pontos)

4º) Fortaleza - 2019 (9º lugar, com 53 pontos)

5º) Ceará - 2020 (11º lugar, com 52 pontos)

