Próximo adversário do Fortaleza, Juventude anuncia Fábio Matias como novo técnico

Com vasta experiência em times de base, o atual técnico do Alviverde acumula passagens por clubes como Flamengo, RB Bragantino, Internacional e Grêmio.

Tendo se destacado como técnico interino do Botafogo no início do ano, Fábio foi contratado pelo Coritiba, tendo sido demitido um mês depois, após uma passagem sem êxito.

Próximo adversário do Fortaleza pela Série A, o Juventude anunciou Fábio Matias como novo treinador do clube. Um dia após ter comunicado a demissão de Jair Ventura — que caiu após a derrota de 4 a 2 para o Flamengo —, o Juventude fechou contrato com Fábio Matias até o fim da atual temporada.

Juventude x Fortaleza

Após o empate em 2 a 2 diante do vice-líder Palmeiras, o Fortaleza viaja até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Juventude pela 32ª rodada da Série A. As equipes se enfrentam no próximo sábado, 2, às 18h30min no Alfredo Jaconi.

Com três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos, a última vez em que o time venceu foi em setembro, quando superou o Fluminense por 2 a 1.

Apesar do baixo rendimento no recorte recente, o Juventude mantém um bom desempenho no Alfredo Jaconi. Em 15 jogos como mandante, a equipe foi derrotada apenas três vezes, acumulando sete vitórias e cinco empates.