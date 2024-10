CEO da SAF, Marcelo Paz alfineta arbitragem após pênaltis marcado contra o Fortaleza

Durante o empate do Fortaleza diante do Palmeiras no Allianz Parque, o CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, utilizou as redes sociais para alfinetar a arbitragem. Após o segundo gol tricolor, marcado por Moisés, Paz publicou em seu perfil oficial do Instagram uma postagem ironizando a arbitragem.

“Empatamos o jogo, tá 2 a 2. Gols com bola rolando, hein? Será que vão marcar mais pênaltis pro adversário?”, dizia a publicação de Paz após o segundo gol do Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Lance polêmico

Tendo saído à frente no placar por duas vezes, o Palmeiras teve os dois gols marcados por pênalti. O lance que originou o primeiro tento alviverde, entretanto, foi o que mais gerou insatisfação entre a torcida tricolor.