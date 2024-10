Kauan, do Fortaleza, é convocado pela seleção brasileira sub-20 para novo ciclo de treinos

Kauan, volante do Fortaleza, em jogo-treino da Seleção Brasileira sub-20 contra o Nova Iguaçu sub-20 Crédito: Alexandre Neto/Staff Images / CBF

No ciclo anterior de preparação, que ocorreu no início de outubro, Kauan atuou como titular no jogo-treino entre a seleção brasileira sub-20 e o Nova Iguaçu-RJ sub-20. A partida terminou com goleada da Amarelinha por 6 a 0. Kauan foi o único jogador de um time nordestino convocado por Ramon Menezes nos dois ciclos de preparação realizados até então. Ao todo, 23 jogadores foram chamados para integrar o período de treinamentos em novembro. O plantel ficará concentrado na Granja Comary até o dia até o dia 19. Kauan: história como jogador e chegada ao Fortaleza

Natural de Caxias, no Maranhão, Kauan iniciou sua formação no Goiás, onde foi promovido ao time profissional em 2023 e ganhou destaque com dois gols e duas assistências em dez jogos. No mesmo ano, o Fortaleza desembolsou R$ 2,4 milhões ao Esmeraldino para adquirir 90% dos direitos econômicos do meio-campista.



+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Com contrato até 2028 no Leão, Kauan inicialmente foi utilizado no sub-20 da equipe cearense, mas logo passou a integrar o time profissional comandado por Vojvoda. Nesta temporada, ganhou maior minutagem e totaliza 20 partidas, com um gol marcado – em Clássico-Rei, vale destacar.

Confira os convocados:

Goleiros



Otávio – Cruzeiro



Phillipe Gabriel – Vasco da Gama



Robert Assunção - Atlético-MG Laterais

José Guilherme - Grêmio



Igor Eduardo - Grêmio



Igor Felisberto - São Paulo



Léo Derik - Athletico-PR Zagueiros

Arthur Dias - Athletico-PR



Anthony - Goiás



Benedetti – Palmeiras



Iago - Flamengo Meio-campistas