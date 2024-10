Time com mais jogos no Brasil, Fortaleza terá calendário espaçado até o final de novembro

Diferente de outros momentos da temporada, em que enfrentou sequências intensas – e quase ininterruptas – de jogos, o Fortaleza terá, nesta reta final do Campeonato Brasileiro, um calendário espaçado, com possibilidade de maior descanso e preparação aprofundada. O Leão do Pici ainda tem oito confrontos a disputar no certame.

Os próximos dois compromissos do Tricolor acontecem fora de casa, contra o Palmeiras, em São Paulo, e o Juventude, em Caxias do Sul (RS). Para o duelo diante do Verdão, que acontece no sábado, 26, os comandados de Vojvoda terão, ao todo, nove dias antes de entrar em campo. Já no embate perante o Jaconero, no dia 5 de novembro, será mais de uma semana de intervalo.

Vale ressaltar que, antes de encarar o Atlético-MG na última quarta-feira, o Leão teve 11 dias livres por conta do período da Data FIFA, reservado para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Apesar do intervalo, o desempenho do Leão diante do Galo ficou aquém das expectativas, sobretudo no segundo tempo, em que sofreu o gol de empate e teve dois atletas expulsos.