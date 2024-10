Fortaleza x Atlético-MG: tropeço em casa tem duas expulsões e atuação apática

No Castelão, Tricolor sai na frente, cede espaços e empate ao Galo e ainda tem quase herói Marinho e capitão Tinga expulsos no segundo tempo

A vantagem no placar logo no início indicava um roteiro tranquilo, mas uma atuação apática, afetada também por duas expulsões no segundo tempo, decretou o tropeço do Fortaleza diante de um desfalcado Atlético-MG: 1 a 1, nesta quarta-feira, 16, no Castelão, pela 30ª rodada da Série A.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O resultado mantém o Tricolor na terceira posição, agora com 56 pontos. O líder Botafogo e o vice-líder Palmeiras ainda entrarão em campo, podendo ampliar a distância: o Glorioso recebe o Criciúma, na próxima sexta-feira, 18, enquanto o Verdão visita o Juventude, no domingo, 20.