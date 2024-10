"O importante era segurar o resultado", diz João Ricardo após empate com duas expulsões

No duelo ante o Atletico-MG, o Tricolor do Pici viu Marinho e Tinga receberem cartões vermelhos no segundo tempo

Titular da meta do Fortaleza, o goleiro João Ricardo avaliou o empate em 1 a 1 da equipe com o Atlético-MG nesta quarta-feira, 16, pela Série A do Brasileirão. Em fala pós-jogo, o camisa 1 do Leão do Pici ressaltou a dificuldade de atuar com dois jogadores a menos.



"Acho que fizemos um bom primeiro tempo e no segundo tempo entramos um pouco desligados. Tomamos o gol muito rápido. Depois, com o contexto do jogo, até com um menos ainda estávamos tentando criar oportunidade. Com a segunda expulsão, ficou difícil. O mais importante era tentar segurar o resultado. Com um a menos é difícil, imagina com dois. Não era o resultado que queríamos, mas com duas expulsões acho que é um bom resultado", disse o arqueiro.